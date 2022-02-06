Лукашенко рассказал, что в 90-х его, как инициатора Союзного государства, могли устранить

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live" рассказал, что у противников Союзного государства (СГ) была задача в 1990-х годах не допустить его создания вплоть до устранения его (Лукашенко), как инициатора. Кадры интервью были показаны в воскресенье в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ".

"Я предложил", - ответил Лукашенко на вопрос журналиста Владимира Соловьева, был ли первый президент России Борис Ельцин инициатором создания Союзного государства.

"Категорически, вплоть до устранения инициатора", - заявил Лукашенко, отвечая на вопрос, была ли задача не допустить создания СГ. При этом президент Белоруссии подтвердил слова Соловьева о том, что против Союзного государства был Анатолий Чубайс. "Был такой момент, он был против. И не только он", - отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии также рассказал, как Ельцина спаивали, препятствуя его планам. "Я это знаю, потому что я присутствовал при этом, я это видел. Я человек не пьющий, но с Ельциным иногда мне приходилось. Уважаешь - не уважаешь. Ну, уважаешь. Я вообще не переношу спиртное. У меня нет фермента этого", - рассказал Лукашенко. Он также признался, что порой не пить бывало сложно, будучи президентом. "Если Назарбаев садился и говорил: "Саша, по рюмашке". И что я скажу, что не буду пить?", - отметил Лукашенко.