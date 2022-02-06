Лукашенко: украинский БПЛА, нарушивший воздушное пространство Белоруссии, не был боевым

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который в конце января нарушил воздушное пространство Белоруссии, не был боевым. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры которого были показаны в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".

"24 или 25 числа беспилотник этот зашел на нашу территорию. Ну, пограничники их визуально сразу обнаружили, как надо доложили, он рассказывал там, мы взяли на контроль. Мне сразу доложили. Я говорю: что за беспилотник? Разведывательный, то есть не ударный, не "Байрактар", - отметил Лукашенко.

"Мы знаем откуда он вылетел, мы его полностью маршрут видели", - подчеркнул он. "Это украинский беспилотник, он был запущен на нашу территорию для того, чтобы разведать определенную территорию, где сосредотачиваются для учений наши и ваши войска", - сказал Лукашенко.

По данным белорусского МИД, украинский БПЛА 24 января нынешнего года незаконно пересек государственную границу Белоруссии и был принужден к посадке специалистами вооруженных сил. Позже Минобороны Белоруссии вручило военному атташе посольства Украины ноту протеста. При этом, Украина отрицает, что использовала беспилотный летательный аппарат на границе с Белоруссией, назвав такое обвинение "провокацией".