Лукашенко: Украина может стать частью единого оборонного пространства с РФ через 15 лет

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Украина могла бы через 10-15 лет стать частью единого оборонного и экономического пространства с Россией и Белоруссией. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры которого были показаны в воскресенье в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ".

"Вы знаете, Белоруссия уже там, думаю, что для Казахстана был хороший урок. Если вы говорите срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок", - заявил Лукашенко в ответ на вопрос журналиста Владимира Соловьева о том, какая из стран могла бы войти через 10-15 лет в единую территорию безопасности, экономики и перемещения граждан.

Важность общего оборонного пространства Лукашенко объяснил тем, что "и Казахстан и ОДКБ это доказали".

Коллективные миротворческие силы ОДКБ были направлены в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки в соответствии с решением Совета коллективной безопасности организации, принятым 6 января. Миротворческий контингент ОДКБ пробыл в Казахстане, где в начале января прошли массовые беспорядки, сопровождавшиеся погромами и нападениями на представителей власти, до 19 января. По оценке властей республики, этот опыт продемонстрировал жизнеспособность, эффективность организации и ее способность к оперативным действиям.