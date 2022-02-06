Лукашенко назвал Зеленского "безголовым"

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live" назвал украинского лидера Владимира Зеленского "безголовым". Кадры интервью были показаны в воскресенье в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ".

Говоря об украинской власти и заверениях Зеленского в том, что вблизи российской границы нет большого скопления украинских войск, Лукашенко усомнился в том, что Киев сам принимает решения.

"Да, и я это знаю не из СМИ, а я знаю, как это делается, как вы говорите, у нас спецслужбы тоже неплохо работают, мы это прекрасно знаем, что их к этому толкают. И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать нет-нет войны, не будет, войны нет и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее", - отметил Лукашенко.

"Опасность одна, что они предпримут очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса", - подчеркнул он. По словам президента, в случае начала военных действий со стороны Украины, Белоруссия будет с Россией.

"Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество. Российская Федерация имеет возможности, говоря об электричестве, электричество в 3-5 раз больше поставлять. У нас проводов, грубо говоря, нет, сечение, как они называют, для того, чтобы им поставить, мы мизер им поставляем", - заявил Лукашенко.