Лидеры стран Африки осудили волну госпереворотов на континенте

ПРЕТОРИЯ, 6 февраля. /ТАСС/. Саммит Африканского союза (АС), проходящий в столице Эфиопии Аддис-Абебе, осудил начавшуюся на континенте почти два года назад серию государственных переворотов, вызванных мятежами военных. Об это заявил в воскресенье на пресс-конференции комиссар АС по политическим делам, вопросам мира и безопасности Банколе Адеойе.

"Лидеры стран Африки безоговорочно осудили волну неконституционных смен правительств, - цитирует его Agence France-Presse. - Африканский союз не потерпит военных переворотов в любой форме". Адеойе отметил заявил, что никогда в истории Афросоюза не было такой ситуации, когда за 12 месяцев из-за захвата власти военными было приостановлено членство сразу четырех стран: Мали, Гвинеи, Судана и Буркина-Фасо.

В свою очередь председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат в своем выступлении на саммите заявил, что по Африке прокатилась "катастрофическая волна" государственных переворотов. "Есть, несомненно, причинно-следственная связь между этими переворотами и расширением активности террористов, в первую очередь в регионе Сахель", - подчеркнул он.

В ходе работы саммита за закрытыми дверями прошло специальное совещание лидеров стран Африки, посвященное выработке совместных шагов для противодействия на континенте государственным переворотам. В первую очередь это касается Западной Африки, где с лета 2020 года военные подняли мятежи и захватили власть в Мали, Гвинее и Буркина-Фасо. Попытка государственного переворота была предпринята в текущем месяце в Гвинее-Бисау, однако ее удалось подавить с помощью спецназа, сохранившего верность избранному президенту страны.

Африканский союз, объединяющий 55 государств континента, был основан летом 2002 года как правопреемник Организации африканского единства. Штаб- квартира АС находится в Аддис-Абебе.