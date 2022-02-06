Министр обороны Украины не видит сиюминутных военных угроз со стороны России

РИМ, 6 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не видит сиюминутных военных угроз со стороны РФ. Об этом он заявил в интервью газете La Repubblica, опубликованном в воскресенье.

"Рано или поздно это [якобы вторжение] может произойти, но нет сиюминутного риска. Сначала говорили о январе [как о дате вероятного вторжения], теперь о феврале, уже кто-то говорит о весне", - сказал министр в отношении "прогнозов" ряда западных спецслужб. "Мы не будем сражаться, но если на нас нападут, мы будем этого ждать и подготовимся", - добавил он.

Резников также заверил, что Киев не готовит нападения на Крым, Луганск и Донецк. "Мы не будем нападать: в Крыму, Луганске, Донецке живут украинцы, и они оказались бы в опасности", - сказал министр.

На вопрос о возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского министр ответил утвердительно. "Я думаю, да [встреча возможна]. Но нужно посредничество, но главное, гарантии соблюдения соглашений", - указал министр. Он считает, что "нормандский формат" - хорошая площадка, но должен быть модифицирован". Он также полагает, что местом встречи могли бы стать Женева, Берлин или Варшава. "Платформой может послужить и Стамбул", - сказал министр, комментируя предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником в организации встречи Путина и Зеленского.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.