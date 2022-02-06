Прибывшая в Польшу группа военных США будет дислоцирована на юго-востоке страны

ВАРШАВА, 6 февраля. /ТАСС/. Американские военнослужащие, направленные в Польшу для усиления НАТО в Восточной Европе, будут дислоцированы на юго-востоке республики. Об этом заявил в воскресенье на брифинге глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Солдаты США будут действовать на юго-востоке нашей страны", - сказал он. "Молниеносное прибытие войск США в Польшу представляет собой самый лучший ответ на угрозы для восточного фланга НАТО и свидетельствует о серьезном отношении к союзническим обязательствам", - указал министр.

"В ближайшие дни в Польшу прибудут в общей сложности 1,7 тыс. американских солдат 82-й воздушно-десантной дивизии США из Форт-Брэгг", - указало Минобороны республики в "Твиттере". "Перемещенные силы из США будут представлять собой значительное усиление сдерживания и обороны Польши и всего альянса, принимая во внимание нарастающий кризис, спровоцированный агрессивными действиями России и Белоруссии", - заявило польское оборонное ведомство.

Американская военная техника начала прибывать в Польшу несколько дней назад. Первые солдаты, направленные на усиление государств НАТО в Восточной Европе под предлогом усматриваемой Западом угрозы вторжения РФ на Украину, приземлились в аэропорту города Жешув в субботу. В воскресенье в страну прилетел военно-транспортный самолёт Boeing C-17 Globemaster III с еще одной группой военных.

Власти США в среду объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Румынию, Польшу и Германию. Как пояснили в Пентагоне, около тысячи американских военных отправятся в Румынию из ФРГ, а еще порядка 2 тысяч будут переброшены в Европу из США. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что они не станут участвовать в потенциально возможных боевых действиях на Украине, поскольку в их задачи входит лишь обеспечение обороны союзников по Североатлантическому альянсу.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.