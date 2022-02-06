СМИ: Япония обсуждает содержание санкций против России в случае вторжения на Украину

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии приступило к рассмотрению варианта введения собственных санкций против России в случае гипотетического вторжения последней на Украину. Об этом сообщила в воскресенье газета Sankei со ссылкой на правительственные источники.

Разработкой содержания пакета ограничительных мер занимаются несколько ведомств, включая МИД и Министерство экономики, торговли и промышленности. Кроме того, японская сторона обсуждает этот вопрос с США по дипломатическим каналам.

Япония ввела собственные санкции против РФ в 2014 году после событий на Украине и присоединения Крыма к России. Их содержание значительно слабее в сравнении с санкциями США и ЕС. Предполагается, что новые меры Токио при эскалации ситуации вокруг Украины должны оказаться более строгими.

За счет этого Япония в свою очередь намерена заручиться поддержкой стран G7 на случай, если Китай решит изменить статус-кво в отношении Тайваня или островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден на прошедших 21 января в онлайн-формате переговорах "подтвердили необходимость продолжить тесное сотрудничество, направленное на предотвращение вторжения России на Украину". Как заявил Кисида, лидеры двух государств условились, что США вместе с партнерами и союзниками продолжат взаимодействие с целью "жесткого ответа на любую агрессию" против Украины.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.