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Кризис на Украине
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Помощник Байдена: США не исключают, что Россия может "аннексировать Донбасс"

По словам Джейка Салливана, ситуация вокруг Украины находится "в окне, когда что-то может случиться", "эскалация и вторжение могут произойти в любой момент"
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан EPA-EFE/Ken Cedeno/POOL
Описание
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
© EPA-EFE/Ken Cedeno/POOL

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Власти США не исключают, что РФ может "аннексировать Донбасс". Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье в эфире телеканала NBC.

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"Действия РФ могут принимать разные формы, включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории, территории на востоке Украины, известные как Донбасс. Или же они могут предпринять ряд гибридных действий, включая кибератаки, политическую дестабилизацию, <...> или же они могут предпринять полномасштабное вторжение", - утверждал он.

По словам Салливана, ситуация вокруг Украины находится "в окне, когда что-то может случиться", "эскалация и вторжение могут произойти в любой момент".

"Мы находимся в окне, когда что-то может случиться. Военная эскалация и вторжение на Украину могут произойти в любой момент. Мы считаем, что РФ создала возможности на проведения значительной военной операции", - утверждал он.

Салливан заявил, что США не намерены обсуждать с Россией политику "открытых дверей" НАТО. 

"Мы не готовы обсуждать фундаментальные принципы безопасности, включая политику "открытых дверей" НАТО", - сказал он.

Теги
УкраинаСШАКризис на УкраинеСалливан, Джейк
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