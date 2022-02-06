Салливан: США считают возможным обострение вокруг Украины во время Олимпиады

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не исключают, что обострение ситуации вокруг Украины может произойти во время Олимпиады в Пекине. Такое мнение выразил в воскресенье в интервью телекомпании NBC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы должны быть готовы к возможности военных действий со стороны России до завершения Олимпиады. Мы также должны быть готовы к такой возможности после завершения Олимпиады. <...> То есть нельзя полагать, что в ближайшие пару недель ничего не случится", - сказал он.

"Возможен ли такой сценарий? Есть ли причины считать, что это может произойти в этот временной отрезок? Да. Но есть также причины считать, что Россия под руководством президента [Владимира] Путина предпримет шаги раньше", - добавил Салливан.

Олимпиада в Пекине открылась 4 февраля и продлится до 20 февраля.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.