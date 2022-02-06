Канцлер ФРГ заявил, что Германия не будет поставлять летальное оружие на Украину

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что его страна не намерена поставлять Украине летальное оружие. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала ARD перед отлетом в США.

"Правительство ФРГ уже давно имеет ясный курс: мы не поставляем летальное оружие в кризисные регионы и не поставляем [его] на Украину", - сказал Шольц. "Его придерживалась еще моя предшественница [Ангела Меркель], и это было и остается правильным", - подчеркнул он, напомнив, что, согласно опросам, большинство немцев разделяет точку зрения властей касательно этого вопроса.