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Канцлер ФРГ заявил, что Германия не будет поставлять летальное оружие на Украину

Как отметил Олаф Шольц, большинство немцев разделяет точку зрения властей по этому вопросу
Канцлер ФРГ Олаф Шольц Michael Kappeler/Pool via AP
Описание
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
© Michael Kappeler/Pool via AP

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что его страна не намерена поставлять Украине летальное оружие. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала ARD перед отлетом в США.

"Правительство ФРГ уже давно имеет ясный курс: мы не поставляем летальное оружие в кризисные регионы и не поставляем [его] на Украину", - сказал Шольц. "Его придерживалась еще моя предшественница [Ангела Меркель], и это было и остается правильным", - подчеркнул он, напомнив, что, согласно опросам, большинство немцев разделяет точку зрения властей касательно этого вопроса.

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаГерманияРоссияШольц, Олаф
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