Сопровождавший Эрдогана на Украину глава Минобороны Турции заразился коронавирусом

АНКАРА, 6 февраля. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акара, сопровождавший президента республики Тайипа Эрдогана во время визита на Украину, также заболел коронавирусом.

"Результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. К счастью, я хорошо себя чувствую, и мы продолжаем нашу работу, принимая необходимые меры предосторожности", - приводит в воскресенье слова Акара турецкое оборонное ведомство.

Эрдоган в субботу сообщил, что он и его супруга заразились омикрон-штаммом коронавируса. В воскресенье президент заявил, что продолжает работать удаленно, поскольку врачи подтвердили легкое течение COVID-19.

3 февраля Эрдоган посетил с визитом Украину, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Вместе с ним в Киеве была и его супруга. В состав турецкой делегации помимо Акара также входили глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, глава МВД Сулейман Сойлу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр индустрии и технологий Мустафа Варанк, министр экологии и градостроительства Мурат Курум, министр торговли Мехмет Муш, министр по делам молодежи и спорта Мехмет Касапоглу, официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун и официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.