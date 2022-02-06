Шольц пригрозил РФ "очень жесткими санкциями" в случае обострения кризиса вокруг Украины

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что Россию ждут серьезные последствия в случае обострения кризиса вокруг Украины. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала ARD перед отлетом в США.

"Мы провели с нашими союзниками в ЕС и США конкретные приготовления, мы обсуждаем возможные санкции - это очень масштабные, очень жесткие санкции, если будет необходимо, хотя сейчас все наши усилия устремлены на то, чтобы в них не было необходимости", - утверждал Шольц.

"Нет ничего, что исключено", - сказал он, отвечая на конкретный вопрос о возможности включения в список ограничений проекта "Северный поток - 2". Канцлер заявил, что в этом списке может быть "больше того, что может себе представить Москва".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.