Глава МИД Чили подал в отставку на фоне миграционного кризиса

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чили Андрес Альяманд подал в отставку на фоне критики в его адрес из-за поездки в Испанию в разгар миграционного кризиса на севере южноамериканской республики. О назначении нового главы ведомства в воскресенье сообщила пресс-служба администрации президента.

"Сегодня президент Себастьян Пиньера принял заявление об отставке министра иностранных дел Андреса Альяманда", - говорится в сообщении. Вместо него обязанности главы МИД будет исполнять Каролина Вальдивия Торрес, которая занимала пост замминистра.

Ранее депутаты оппозиционной Социалистической партии сообщили, что рассматривают возможность предъявления Альяманду обвинения в "невыполнении обязанностей" из-за его поездки в Испанию во время миграционного кризиса в Чили. В ходе своего визита в Мадрид экс-глава МИД Чили был назначен председателем Генерального ибероамериканского секретариата. По мнению оппозиции, Альяманд должен был подать в отставку до назначения на этот пост.

За последний год резко увеличилось количество мигрантов из Венесуэлы, которые незаконно въехали в Чили с территории Боливии и Перу. После пересечения границы они зачастую останавливаются в крупных городах на севере страны. Жители жалуются на рост преступности и выходят на протесты, которые несколько раз заканчивались поджогом имущества мигрантов.