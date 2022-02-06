Минфин США: санкции в случае эскалации вокруг Украины отрежут РФ от ключевых технологий

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Западные санкции, которые могут быть введены в случае гипотетического российского вторжения на Украину, лишат РФ доступа к ключевым технологиям. С таким утверждением выступил в воскресенье в эфире телеканала CBS заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

"Мы подготовили набор экономических санкций, которые нанесут удар по российской финансовой системе, <...> отрезав их [россиян] от ключевых технологий <...>. Экономика России пострадает, если они предпримут действия по вторжению на Украину", - сказал он.

По словам Адейемо, потенциальные рестрикции "будут гораздо более значительными", чем в 2014 году, и, как полагают в Вашингтоне, сближение с КНР не поможет РФ компенсировать последствия этих мер. "Я вам скажу, что Китай не может дать России то, чего у них нет. Есть жизненно важные технологии, в плане которых Россия зависит от США и наших союзников. Технологии, к которым у Китая нет доступа. Представители российских элит, которых мы отрежем от глобальной финансовой системы, не вкладывают свои деньги в Китай. Они вкладывают свои деньги в Европу и США", - изложил свою версию развития событий сотрудник Минфина. "Мы отрежем их и их семьи от глобальной финансовой системы, чтобы ограничить их возможности вести бизнес так, как они делали это в прошлом", - заявил он.

"Мы считаем, что спектр мер, которые мы [с союзниками в Европе] готовы принять <...>, окажет существенное влияние <...>. Благодаря тому, что США и Европа действуют вместе, мы ставим себя в положение, при котором окажем влияние не только на всю российскую экономику, но также окажем прямое влияние на президента [Владимира] Путина, который связан с российской экономикой", - добавил Адейемо.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.