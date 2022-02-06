В Минске заявили, что Лукашенко может проинспектировать белорусско-российские учения

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может в любой момент лично проинспектировать белорусско-российские учения "Союзная решимость - 2022". Об этом заявил в воскресенье государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала ОНТ.

"Президент нашей страны сказал: "Я сам определю, когда мне посмотреть, как проходит учение, если посчитаю это нужным", - отметил Вольфович. "Зная нашего главнокомандующего, он может принять это решение в любой момент неожиданно для всех, чтобы, действительно, проверить и посмотреть на деле, как выполняются задачи и российскими, и белорусскими военнослужащими", - добавил он.

Госсекретарь Совбеза напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу на территории Белоруссии провел "инспектирование, оценку мероприятий, проходящих на сегодняшний день".

"Сегодняшнее стратегическое мероприятие - это внезапная проверка сил реагирования Союзного государства, которая проходит на территории Республики Беларусь, одно из мероприятий подготовки для защиты нашего государства, - подчеркнул Вольфович. - Учение имеет исключительно оборонительный характер в отличие от тех учений, которые проходят на территории сопредельных стран".

Белорусско-российские учения "Союзная решимость - 2022" пройдут на территории Белоруссии с 10 по 20 февраля в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Как сообщалось, министры обороны РФ Сергей Шойгу и Белоруссии Виктор Хренин проверили действия войск в ходе отработки одного из эпизодов по уничтожению незаконных вооруженных формирований в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.