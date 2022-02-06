В Финляндии заявили, что большинство финнов довольны нейтральным статусом страны

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Финляндия рада тому, что НАТО проводит политику "открытых дверей", но до сих пор большинство граждан страны довольны ее нейтральным статусом. Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в опубликованном в воскресенье интервью германской газете Handelsblatt.

"Мы едва еще говорим о нашей нейтральности, так как считаем ЕС нашей родной основой и пытаемся добиться, чтобы ЕС делал намного больше для собственной безопасности и обороны. Но до сих пор большинство финнов довольны статус-кво, даже если [якобы] российская угроза Украине, конечно, способствовала дискуссии [об изменении статуса нейтральности] и все больше финнов громче высказывается о членстве в НАТО", - утверждал глава МИД. "Хорошо, что мы сейчас ведем эти дискуссии, но я не могу тут обещать скорого решения", - подчеркнул он.

"Мы в любом случае рады, что НАТО проводит политику "открытых дверей" по отношению к другим государствам, Финляндия имеет вариант вступления в НАТО, если мы этого захотим и будем технически к этому готовы", - сказал Хаависто. "Мы, разумеется, очень внимательно следим за тем, растет ли для нас опасность или угроза в Балтийском море. Пока спокойно", - отметил он.

Согласно опубликованному в середине января опросу газеты Helsingin Sanomat, более 40% жителей Финляндии по-прежнему выступают против возможного вступления страны в НАТО, однако это число значительно сократилось и оказалось самым низким за все время, что газета проводит такие опросы: сейчас оно впервые опустилось ниже 50%. За присоединение к НАТО высказались 28% опрошенных, что, в свою очередь, является рекордно высоким показателем для таких опросов, которые газета проводит с 2002 года.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.