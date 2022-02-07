Байден считает, что в сближении России и Китая "нет ничего нового"

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что в сближении России и Китая "нет ничего нового". Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

"В этом нет ничего нового", - ответил американский лидер на вопрос одного из журналистов о том, "обеспокоен ли он сближением" Пекина и Москвы.

Президент РФ Владимир Путин 4 февраля посетил открытие Олимпиады в Пекине. В пятницу также состоялась его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первый визит российского лидера в Китай с начала пандемии коронавируса. В ходе переговоров на высшем уровне было принято совместное заявление Москвы и Пекина о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

Этот документ ряд американских СМИ расценил как знак поддержки Китаем России в случае возможного обострения ситуации вокруг Украины. Телеканал Fox News, в частности, высказал предположение, что взамен РФ якобы пообещала выступить на стороне КНР, когда будет затрагиваться вопрос о Тайване.