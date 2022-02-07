Кандидат в президенты Франции Пекресс обратилась к россиянам по-русски

ПАРИЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс в эфире телеканала France 5 обратилась в воскресенье вечером к россиянам на русском языке и призвала к строительству совместного будущего Европы.

"Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе", - сказала она, добавив, что военные действия на территории Украины "были бы большой ошибкой". В юности Пекресс изучала русский язык и даже побывала в крымском лагере "Артек".

Затем, перейдя на французский, она отметила, что с Россией "нужно вести диалог". "Диалог возобновился - это хорошо", - подчеркнула политик. При этом она выразила мнение, что при общении с Россией Европе следует придерживаться консолидированной позиции. "Я думаю, что Франция вместе с ЕС должна предложить [президенту РФ] Владимиру Путину новую конференцию по безопасности в Европе", - добавила Пекресс, с точки зрения которой такой шаг позволит обеспечить стабильность на континенте.

Как ранее сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, визиты президента Франции Эмманюэля Макрона 7 февраля в Москву и 8 февраля в Киев станут продолжением усилий Парижа по деэскалации ситуации вокруг Украины. Кроме того, за последние недели между Путиным и Макроном состоялось три телефонных разговора, посвященных данной теме: 28 и 31 января, а также 3 февраля.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Выборы президента Франции пройдут в два тура - 10 и 24 апреля. График кампании позволяет претендентам выдвигать свои кандидатуры до начала марта. В настоящее время предвыборную агитацию ведут около 40 политиков.