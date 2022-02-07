Шольц: ФРГ готова "предпринять все необходимые шаги" в случае "вторжения" РФ на Украину

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Германия и ее союзники готовы "предпринять все необходимые шаги" в случае "вторжения" РФ на Украину. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в опубликованном в воскресенье вечером интервью газете The Washington Post, отвечая на вопрос о возможности предотвращения запуска газопровода "Северный поток - 2".

"Мы вместе с нашими союзниками готовы предпринять все необходимые шаги. У нас с правительством США есть четкое соглашение по поводу транзита газа и энергетического суверенитета Европы. Мы также уже договорились, что будем поддерживать Украину. <...> Абсолютно ясно, что в такой ситуации все варианты находятся на рассмотрении. <...> Я не буду вдаваться в какие-либо подробности, но наш ответ будет единым и решительным", - сказал он.