Си Цзиньпин поздравил Елизавету II с 70-й годовщиной вступления на престол

По его данным, в своем послании Си Цзиньпин отметил, что Елизавета II в течение длительного времени поддерживает китайско-британскую дружбу, является свидетелем и человеком, способствующим развитию китайско-британских отношений.

"В этом году отмечается 50-я годовщина с момента установления дипломатических отношений на уровне послов Китая и Великобритании. Надеемся, что обе стороны будут рассматривать это в качестве повода для углубления дружбы и взаимного доверия, расширения обменов и сотрудничества, содействия международной сплоченности на благо двух государств и их народов, а также вместе противостоять глобальным вызовам, с которыми сталкивается международное сообщество, чтобы внести новый вклад в содействие миру во всем мире, стабильности и процветанию", - говорится в послании.

Елизавета II взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив на нем своего отца Георга VI (1895-1952). В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на троне, а после того, как 13 октября 2016 года ушел из жизни король Таиланда Пумипон Адульядет (Рама IX), она стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира. Елизавета II также является старейшим из действующих глав государств.

Среди женщин, которым довелось царствовать, она была на троне дольше всех в истории. Однако пока она не превзошла достижение французского короля Людовика XIV (1638-1715), который провел на престоле 72 года и 110 дней. Подтвержденный рекорд самого долгого правления принадлежит королю Свазиленда (ныне Эсватини) Собузе II, который был объявлен верховным вождем в четырехмесячном возрасте и правил 82 года и 254 дня.