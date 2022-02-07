По итогам президентских выборов в Коста-Рике лидирует кандидат от центристов Фигерес

ГАВАНА, 7 февраля. /ТАСС/. Кандидат от центристской партии "Национальное освобождение" Хосе Мариа Фигерес опережает конкурентов по итогам воскресных президентских выборов в Коста-Рике. Об этом сообщил Верховный избирательный трибунал центральноамериканской республики.

После обработки 13,48% поданных бюллетеней Фигерес набирает 30,29% голосов, кандидат от правой партии "Новая Республика" Фабрисио Альварадо - 17,93%. Явка на выборы составила 55,4%. К участию в голосовании были приглашены порядка 3,5 млн избирателей.

Избранным на президентский пост считается кандидат, набравший не менее 40% голосов. Если ни одному из претендентов не удается получить необходимое число голосов, назначается второй тур. В нем принимают участие два кандидата, за которых в первом туре проголосовало наибольшее число избирателей.