Шольц назвал трудными переговоры США и России по украинской тематике

"Мы [ФРГ, США и их союзники] много работали с целью отправки РФ четкого сигнала о том, что ей придется дорого заплатить в случае вмешательства в дела Украины. Я действительно ценю то, что делает [американский] президент [Джо] Байден на двусторонних переговорах между США и РФ. Они очень трудные. Там очень сложная повестка дня. Но то, что он там делает, - это сила и лидерство", - сказал Шольц в опубликованном в воскресенье интервью газете The Washington Post в преддверии своего визита в США. У него, в частности, запланирована встреча с американским лидером в Белом доме.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошло несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-либо договоренностях объявлено пока не было. На Западе при этом заявляют, что дискуссия призвана предотвратить якобы готовящуюся агрессию РФ против Украины.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.