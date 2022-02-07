Разведка ДНР фиксирует прибытие в Донбасс боевиков и создание штурмовых групп

ДОНЕЦК, 7 февраля. /ТАСС/. Разведка Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) фиксирует прибытие в Донбасс подготовленных под руководством британских инструкторов боевиков, Киев формирует из них штурмовые группы. Об этом заявил на брифинге в понедельник заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"На донецком направлении отмечается прибытие украинских националистов. В расположение 54-й отдельной механизированной и 56-й отдельной мотопехотной бригад прибыли два подразделения, состоящие из боевиков "Правого сектора" (организация запрещена в РФ - прим. ТАСС), численностью по 70-80 человек каждое. Все боевики имеют опыт боевых действий и прошли подготовку под руководством британских инструкторов. Командованием ООС (операция объединенных сил, операция ВС Украины в Донбассе - прим. ТАСС) националисты распределяются в подразделения 54-й и 56-й бригад, занимающие позиции в первом эшелоне, на северных и западных подступах к Донецку", - сказал он.

По словам Басурина, штурмовые группы рассчитаны на ведение боевых действий в городских условиях. "Украинское командование не просто усиливает свою группировку возле столицы Донецкой народной республики, а формирует штурмовые группы из идеологически мотивированных националистов, которые должны будут вести боевые действия в городе и выполнять задачи, невзирая на гибель мирного населения", - сказал он.

Прибытие наемников

Кроме того, по словам представителя Народной милиции ДНР, разведка республики получила сведения о прибытии в зону проведения так называемой операции объединенных сил Вооруженных сил Украины польских наемников. "В районе населенного пункта Попасная отмечено присутствие двух вооруженных групп в количестве до двадцати человек в смешанной форме одежды тактического типа. В ходе доразведки установлено, что указанные лица разговаривают на польском языке и прибыли для выполнения задач в зоне ответственности 24-й механизированной бригады. Их задача - проведение совместно с подразделениями украинских сил специальных операций точечных диверсионно-террористических актов, направленных на выведение из строя объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и запугивание местного населения", - заявил он.

В ДНР считают, что перед началом наступления украинской армии наемники "попытаются нанести наиболее значимый урон объектам гражданской инфраструктуры", чтобы вынудить республику на ответные действия, которые украинская сторона, оправдываясь в глазах мирового сообщества, попытается использовать как предлог для начала боевых действий.

"На территорию Украины поляки прибыли под видом инструкторов, направленных для участия в учебно-тренировочной миссии по подготовке украинских военнослужащих", - указал Басурин.

Он также обратил внимание на недавние заявления Варшавы о поставках оружия Киеву. "Заявления польской стороны [о намерениях поставить Киеву оружие] не способствуют миру и стабильности, а провоцируют эскалацию обстановки и подталкивают Киев начать геноцид населения Донбасса. Считаем, что действия Варшавы несовместимы не только с председательством, но и с членством Польши в ОБСЕ", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

Коронавирус в украинских войсках

Разведка Народной милиции ДНР фиксирует большое количество случаев заражения коронавирусом среди украинских силовиков в Донбассе. "Наиболее критическое положение сложилось в 95-й отдельной десантно-штурмовой и 30-й отдельной механизированной бригадах. Более половины личного состава этих бригад заражены новой коронавирусной инфекцией, многие в тяжелом состоянии. В связи с отсутствием лекарств их лечение не проводится. Не менее шести военнослужащих умерли, данные факты скрываются", - сказал он.