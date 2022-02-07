Япония обсуждает с РФ принадлежность всех четырех южнокурильских островов

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Предметом обсуждения в рамках переговоров о заключении мирного договора между Японией и РФ является вопрос принадлежности четырех островов южных Курил. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Северные территории [так в Японии называют южные Курильские острова] - это острова, на которые распространяется наш суверенитет, и предмет обсуждения на переговорах о заключении мирного договора - проблема принадлежности четырех островов. Это наша последовательная позиция", - подчеркнул он.

Ранее в понедельник, выступая "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий", премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул, что намерен вести упорные консультации с Россией с целью заключения мирного договора на основе всех достигнутых ранее соглашений и сожалеет, что данный вопрос до сих пор не решен. В соответствии с принятым в 1981 году правительством Японии решением "Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом русско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие министры, депутаты обеих палат парламента от правящей и оппозиционных партий, а также бывшие жители южной части Курил. Ультраправые группы используют это как повод для антироссийских выступлений на улицах городов и перед представительствами РФ, которые полиция берет под усиленную охрану.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.