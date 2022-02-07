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Кризис на Украине

В ДНР заявили, что контактная группа 9 февраля обсудит обеспечение перемирия в Донбассе

Пресс-секретарь делегации ДНР на переговорах Владислав Московский сообщил, что ожидается обсуждение темы выполнения украинской стороной обязательств в рамках гуманитарной повестки

ДОНЕЦК, 7 февраля. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию на востоке Украины на заседании 9 февраля обсудит вопросы обеспечения устойчивого перемирия в Донбассе. Об этом в понедельник сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь делегации Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах Владислав Московский.

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"Ключевым вопросом повестки заседания остается выработка консолидированной позиции относительно содержания совместного заявления о механизмах обеспечения реализации мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года с целью пресечения и недопущения в дальнейшем нарушений режима прекращения огня со стороны ВС Украины", - написал он.

Кроме того, отметил Московский, ожидается предметное обсуждение проектов дорожной карты с учетом актуальной редакции документа, направленной Киеву ДНР и ЛНР, а также темы выполнения украинской стороной обязательств в рамках гуманитарной повестки, в частности по вопросам юридической очистки ранее удерживаемых лиц.

"По каждому из вопросов повестки дня республиками были подготовлены и направлены другим участникам переговоров предложения о возможных вариантах их разрешения", - подчеркнул он.

Переговоры рабочих групп по обсуждению политических, гуманитарных, экономических вопросов, а также вопросов в сфере безопасности пройдут 8 февраля, уточнил Московский.

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