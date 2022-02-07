Лукашенко подтвердил, что не поехал на открытие ОИ-2022 в Пекин из-за санкций

МИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что введенные против него санкции стали главной причиной его отсутствия на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине.

"Да. Это главная причина, потому что я под санкциями, я и руководитель национального олимпийского комитета, он же мой сын Виктор (Лукашенко - глава Национального олимпийского комитета Белоруссии - прим. ТАСС), мы оба под санкциями. Мероприятие проводит МОК, Международный олимпийский комитет. Они жестко поставили перед Пекином вопрос", - отметил Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".

Лукашенко сказал, что белорусская сторона не высказывала претензии организаторам Олимпиады в Пекине. "Мы в это не ввязываемся, ну зачем? Нашим друзьям доставлять <…> какие-то неудобства", - отметил он. "Я думаю, без меня обойдутся там, на открытии. Тем более там же мой друг, если что там надо, то он обязательно скажет от моего имени нашему общему другу Си Цзиньпину", - заявил президент Белоруссии.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.