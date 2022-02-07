Киевские силовики разместили два БТР в населенном пункте Золотое-3

ЛУГАНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Украинские военные разместили бронетехнику в жилом районе населенного пункта Золотое-3. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

"В зоне ответственности 24-й отдельной механизированной бригады зафиксировано размещение двух бронетранспортеров БТР-60 в жилом районе населенного пункта Золотое-3", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В ведомстве напомнили, что размещение вооружения и военной техники в населенных пунктах является нарушением третьего пункта дополнительных мер по контролю за перемирием.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), добавили в Народной милиции, за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны украинских силовиков не зафиксировано.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять БПЛА в рамках своей деятельности для контроля за соблюдением перемирия. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования. С 9 января в Донбассе отмечается рост напряженности, украинские подразделения ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.