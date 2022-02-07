Лукашенко заявил, что Протасевич не убивал в Донбассе

МИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич не убивал во время боевых действий в Донбассе.

"Нет. Но, понимаете, приехал, пулемет на плечо, сфотографировался, в сеть выложил - пацанье", - сказал он в понедельник в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live", отвечая на соответствующий вопрос.

"Это пацаненок, которому 18 лет, у нас немало таких было, поехал в лагерь, в Украину тренироваться. Тренироваться. А потом, чтобы его на крови замешать, отправили на Донбасс. Хорошо, что он не стрелял там. Я же пригласил сюда правоохранителей из Донецка, они приезжали его допрашивали. <...> Но мы точно знаем - его бог миловал, он не убивал в Донбассе. <...> Если бы это было, ситуация бы была иной", - указал Лукашенко.

Протасевич в Донбассе

Протасевич был задержан в аэропорту Минска 23 мая. Он находился на борту самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс и совершившего экстренную посадку в аэропорту столицы Белоруссии из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства, которое в итоге не было обнаружено. В конце июня блогер был переведен из СИЗО под домашний арест.

Ранее Протасевич заявлял, что находился в Донбассе в разгар боевых действий в 2014-2015 годах якобы в качестве журналиста. Однако существуют фотографии, на которых он запечатлен в военной форме с оружием вместе с боевиками украинского националистического батальона "Азов". Этот батальон запрещен в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), его боевики обвиняются в военных преступлениях против жителей Донбасса. Генпрокуратура ЛНР возбудила в отношении Протасевича уголовное дело, Генпрокуратура ДНР начала проверку информации о его причастности к преступлениям против жителей Донбасса. Генеральная прокуратура ЛНР 1 июня обратилась к Белоруссии с просьбой предоставить задержанного блогера для проведения следственного эксперимента. 2 июня Лукашенко заявил, что представители следствия ЛНР могут посетить Протасевича.

Позже источник в правоохранительных органах ЛНР сообщил ТАСС, что следователи силовых структур ЛНР побывали в Минске и провели следственные действия с Протасевичем. Они также передали коллегам из ДНР доказательную базу по уголовному делу против белорусского блогера.