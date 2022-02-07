В Ереване заявили о возвращении восьми военнопленных при посредничестве Макрона и Мишеля

ЕРЕВАН, 7 февраля. /ТАСС/. Восемь армянских военнопленных вернулись на родину в результате онлайн-конференции премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая состоялась 4 февраля при посредничестве и участии президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Об этом в понедельник написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"В результате состоявшейся 4 февраля онлайн-встречи восемь армянских военнопленных вернулись на родину при посредничестве президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля", - отметил он и представил имена военнопленных.

Пашинян в пятницу на видеоконференции с президентом Алиевым, которая прошла при посредничестве и участии президента Франции Макрона и председателя Евросовета Мишеля, отметил важность урегулирования карабахского конфликта и заключения мирного договора.

Как сообщили в пресс-службе правительства Армении, "стороны обменялись мнениями о решении существующих гуманитарных проблем, разблокировании региональных инфраструктур, находящихся под суверенитетом двух стран, снижении напряженности на армяно-азербайджанской границе, деятельности международных организаций в Нагорном Карабахе, а также широкий спектр других вопросов".