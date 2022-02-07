НАТО не видит признаков непосредственной угрозы безопасности Прибалтики

ВИЛЬНЮС, 7 февраля. /ТАСС/. Признаки непосредственной угрозы безопасности стран Балтии со стороны России в настоящее время отсутствуют. Об этом заявил в понедельник находящийся в Вильнюсе глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

"Признаки угрозы странам Балтии и конкретно Литве необходимо оценивать с учетом поведения российских подразделений [прибывших на совместные учения] в Белоруссии, - сказал он. - В настоящее время мы не видим намерений нападения на территорию [ответственности] НАТО ни непосредственно, ни через Белоруссию".

Адмирал также оценил заявления РФ о необходимости предоставления гарантий безопасности. "Выдвинуты большие требования по возвращению к ситуации, которая была до 1997 года, по сути о восстановлении зоны вокруг России, которая помогла бы ей в успехе обороны. Очевидно, что эти требования не могут быть удовлетворены", - утверждал он. Более детально о причинах такой позиции адмирал не высказался.

Россия выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Запад не стал идти навстречу этим инициативам, используя переговоры для "предотвращения" якобы готовящегося вторжения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.