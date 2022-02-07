Талибы отвергли выводы экспертов ООН о росте террористической активности в Афганистане

ТЕГЕРАН, 7 февраля. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) отвергло выводы экспертов ООН об активизации деятельности террористических группировок в Афганистане, которые были представлены в недавнем докладе Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями Совета Безопасности.

В заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел правительства талибов в понедельник, говорится, что эксперты ООН не приводят доказательств и документов, подтверждающих их выводы, тогда как "Исламский эмират (используемое движением "Талибан" название государства - прим. ТАСС) выполнил свои обязательства в рамках Дохийских соглашений и никому не позволяет использовать афганскую землю, чтобы представлять угрозу для любой другой страны".

Кроме того, талибы утверждают, что "играют позитивную роль в обеспечении безопасности и стабильности Афганистана, региона и мира", поэтому "другие стороны, включая Совет Безопасности ООН, также должны осознать эти факты и сделать ответственные заявления".

3 февраля 2022 года Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями Совета Безопасности ООН опубликовала доклад, согласно которому после захвата власти в Афганистане радикальным движением "Талибан" террористические группировки пользуются там большей свободой, чем когда-либо в новейшей истории. Так, связанный с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) Амин Мухаммад уль-Хак Саам Хан, который координировал мероприятия по обеспечению безопасности Усамы бен Ладена, вернулся в свой дом в Афганистане в конце августа, а в октябре страну посетил сын бен Ладена Абдалла, чтобы встретиться с талибами.

В докладе утверждается, что в Афганистане сохраняют присутствие "Аль-Каида на Индийском субконтиненте", "Исламское государство Ирака и Леванта - Хорасан", "Техрик-и-Талибан Пакистан", "Катиба Имам аль-Бухари" и "Исламское движение Узбекистана", которые активно участвовали в боевых действиях вместе с талибами. Согласно выводам экспертов ООН, талибы, несмотря на то что обязались в рамках Дохийского соглашения предотвращать террористические угрозы, исходящие из Афганистана, могут предоставить убежище для "Аль-Каиды" при условии, что последняя не поставит под угрозу усилия режима по достижению международной легитимности.

Дохийские соглашения были подписаны 29 февраля 2020 года между руководством США во главе с занимавшим тогда пост президента Дональдом Трампом и движением "Талибан". Согласно достигнутым договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы гарантировали, что не станут использовать афганскую территорию для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.