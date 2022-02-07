Постпред РФ в Вене заявил, что переговоры по ядерной сделке выходят на финишную прямую

ВЕНА, 7 февраля. /ТАСС/. Венские переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе выходят на финишную прямую. Об этом сообщил в понедельник возглавляющий российскую делегацию на венских переговорах постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Завтра возобновятся венские переговоры по СВПД. Они, похоже, выходят на финишную прямую. Это требует от всех участников дополнительных усилий и политической воли в интересах полного восстановления ядерной сделки, включая отмену односторонних санкций США в отношении Ирана", - написал Ульянов в "Твиттере".

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется в формате участников Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) и их отдельных консультаций с США без участия Ирана, который пока был не готов на прямые переговоры с американской стороной. Переговорщики уже договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены постараться завершить работу в феврале 2022 года.