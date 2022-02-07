МИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

"Как только я пойму и президент [РФ] мне скажет, что в этом есть необходимость", - сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live". Вместе с тем президент Белоруссии задался вопросом: "В этом есть какая-то необходимость жизненная?"

В отношении признания Крыма частью России Лукашенко пояснил свою ранее заявленную позицию, что готов это сделать, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию. "Я обратился не только к олигархам, но и кое-кому, к своим гражданам, чтобы они занялись заработавшими неправедные деньги и хотя бы в русле российской государственности поступили, признав этот Крым. Они боятся даже прикасаться к Крыму", - сказал белорусский лидер.

В июне 2021 года Лукашенко сказал, что вопрос об открытии авиарейсов в Крым будет проработан в связи с тем, что Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов после инцидента с лайнером Ryanair. По словам президента Белоруссии, у него развязаны руки из-за действий украинских властей. Ранее Лукашенко говорил, что если Минск признает независимость Абхазии и Южной Осетии, то "сразу возбудится Грузия, возбудятся страны, где есть территориальные претензии, сразу Запад вспушится" и что вряд ли это нужно самой России.