Токаев утвердил отмену нормы о согласовании с Назарбаевым политических инициатив

НУР-СУЛТАН, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в понедельник закон, которым отменяется необходимость согласовывать с первым главой республики Нурсултаном Назарбаевым новые инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики. Об этом сообщила президентская пресс-служба.

Ранее соответствующие поправки в законодательство одобрил парламент страны. Они подразумевают отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК). Кроме того, исключена норма закона о том, что разрабатываемые инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики должны согласовываться с первым президентом.

При этом за Назарбаевым по-прежнему сохранено право выступать перед парламентом республики и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов, а также входить в состав Конституционного совета республики.

Назарбаев, которому в июле 2021 года исполнился 81 год, является первым президентом Казахстана (1991-2019). В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. Его преемником на посту главы государства стал Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев тогда сохранил за собой посты главы Совета безопасности страны, а также члена Конституционного совета и председателя правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества").

В апреле 2021 год Назарбаев принял решение передать Токаеву полномочия руководителя АНК, которую он возглавлял с марта 1995 года. По итогам прошедшего 28 января съезда "Нур Отан" председателем партии был избран Токаев. В опубликованном 18 января обращении к согражданам Назарбаев заявил, что Токаев обладает всей полнотой власти и является главой Совета безопасности.