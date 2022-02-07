Токаев: соблюдение прав и свобод человека является приоритетом для властей Казахстана

НУР-СУЛТАН, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Казахстана после произошедших в начале января беспорядков считают приоритетом соблюдение прав и свобод человека. Об этом заявил в понедельник президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи со специальным представителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой.

"По просьбе Тери Хакалы глава государства рассказал о событиях "трагического января". Он заявил, что генеральной прокуратуре дано поручение провести тщательное и справедливое расследование произошедшего. Президент подчеркнул, что соблюдение прав и свобод человека является приоритетом для всех ветвей власти нашей страны", - говорится в сообщении пресс-службы Токаева.

Он также проинформировал о планах по модернизации политической системы и реализации нового экономического курса, направленного на выправление социальных диспропорций и диверсификацию национальной экономики.

Кроме того, Токаев подтвердил приверженность развитию тесных связей с ЕС по всем направлениям сотрудничества и намерение в полном объеме реализовать достигнутые ранее договоренности. "В свою очередь Тери Хакала сообщила о заинтересованности Брюсселя в развитии отношений с Казахстаном. Европейский дипломат поблагодарила президента за обстоятельный и полезный обмен мнениями. Она заверила, что Евросоюз всецело поддерживает политику реформ президента и заинтересован в процветании и стабильности Казахстана", - рассказали в пресс-службе.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.