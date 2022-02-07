Еврокомиссия готовится ко всем сценариям по возможным потокам беженцев с Украины

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Евросоюз готовится ко всем сценариям по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер, отвечая на вопрос о возможных потоках беженцев с территории Украины "в случае вторжения России".

"ЕС пытается оценить ситуацию, подготовиться к разным сценариям и исходам. Мы пытаемся быть готовыми ко всему, но не можем дать никаких деталей сейчас", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готовится ли ЕС к потенциальным потокам беженцев с Украины.

Кроме того, говоря о действующей визовой либерализации с Украиной, представитель ЕК напомнил, что существует механизм ее приостановки, который "может быть задействован при необходимости".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.