Президент Словении обсудил в Ватикане ситуацию вокруг Украины

ВАТИКАН, 7 февраля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в понедельник принял на аудиенции президента Словении Борута Пахора, который затем встретился также с государственным секретарем Святого Престола, кардиналом Пьетро Паролином и с секретарем Святого престола по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером. Об этом сообщила ватиканская пресс-служба.

"В продолжение беседы были затронуты различные вопросы международного и регионального характера, в том числе региональное сотрудничество, расширение Европейского союза за счет стран Западных Балкан и ситуация вокруг Украины", - говорится в сообщении службы печати Святого престола.

Отмечается, что встреча, продолжавшаяся около получаса, состоялась в рамках 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений между республикой и Святым престолом. Президент Словении подарил понтифику мозаичное изображение сеятеля.

Святой Престол признал независимость Словении 13 января 1992 года, 8 февраля того же года были установлены дипломатические отношения.