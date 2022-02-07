ВС Турции и отряды оппозиции обстреляли окрестности поселка Абу-Расейн в Хасеке

БЕЙРУТ, 7 февраля. /ТАСС/. Турецкие ВС и сотрудничающие с ними формирования вооруженной сирийской оппозиции обстреляли окрестности населенного пункта Абу-Расейн, расположенного на севере провинции Хасеке. Об этом сообщило в понедельник агентство Sana со ссылкой на местные источники.

По данным агентства, артиллерийские и минометные удары были нанесены как по жилым, так и по сельскохозяйственным районам. Утверждается, что несколько местных семей были вынуждены покинуть свои дома, опасаясь более масштабной атаки. Также отмечается, что подвергшимся нападениям районам был причинен материальный ущерб.

За последние месяцы район Абу-Расейна неоднократно становился мишенью для турецкой артиллерии и отрядов вооруженной сирийской оппозиции. Так, 30 декабря 2021 года при обстреле этого населенного пункта ранения получил местный житель, был нанесен ущерб зданию мечети, которое частично обрушилось, пострадали несколько домов и прочих строений.

Турция провела в октябре 2019 года на северо-востоке Сирии военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль своей границы. Размещенные там боевики из протурецких оппозиционных формирований регулярно нападают на мирные населенные пункты, вынуждая жителей покидать свои дома. В этой местности действуют также отряды курдов, которые совершают диверсии против турецких войск и их союзников.