В армии Польши создают войска киберобороны

ВАРШАВА, 7 февраля. /ТАСС/. Новые Войска обороны киберпространства начнут функционировать в польской армии. Как сообщило в понедельник министерство национальной обороны страны, во вторник глава ведомства Мариуш Блащак проведет церемонию, посвященную созданию нового формирования.

Как напомнило ведомство, министр Блащак в феврале 2019 года утвердил "Концепцию организации и функционирования Войск обороны киберпространства". Они "предназначены для ведения всего спектра действий в киберпространстве - обороны, разведки и активно-наступательных действий", информировало Минобороны.

Год назад сообщалось, что формирование войск киберобороны займет от четырех до пяти лет. Согласно планам, к 2025 году они должны быть полностью готовы к операциям в киберпространстве.

НАТО еще в 2014 году признала атаку в киберпространстве одним из видов агрессии, которая может стать основой для задействования механизмов коллективной обороны, предусмотренных статьей 5 Североатлантического договора. Поэтому в 2016 году во время саммита НАТО в Варшаве киберпространство было официально признано одной из областей оперативной деятельности военных.