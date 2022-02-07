Президент ЦАР назначил нового главу правительства

ПРЕТОРИЯ, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера своим указом отправил в отставку премьер-министра страны Анри-Мари Дондру и назначил вместо него Феликса Молуа, который возглавлял Министерство экономики, планирования и международного сотрудничества ЦАР. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на официального представителя президента Альбера Ялоке Мокпеме.

"Премьер-министр был отправлен в отставку, на должность главы правительства назначен Феликс Молуа, - заявил он. - Президент республики принял решение прояснить ситуацию и положить конец спекуляциям".

Новостной портал Africa Intelligence передал 4 февраля, что Дондра подал прошение об отставке. В тот момент глава государства присутствовал на саммите Африканского союза в Эфиопии. Дондра находился на посту премьера около восьми месяцев.