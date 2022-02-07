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Столтенберг считает, что Китай и РФ отрицают право суверенных стран делать свой выбор

Генсек НАТО в очередной раз подчеркнул, что альянс уважает право каждой страны выбирать себе оборонный союз

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что совместная декларация Китая и РФ после встречи лидеров стран является попыткой отрицать право суверенных стран делать свой выбор относительно оборонных союзов.

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"Впервые Китай присоединился к России с призывом к НАТО не принимать новые страны в альянс. Это попытка отрицать право суверенных государств делать самостоятельный выбор", - утверждал он, выступая в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что НАТО уважает право каждой страны выбирать себе оборонный союз. "Наши двери остаются открытыми", - добавил он.

НАТО рассчитывает, что усиленное присутствие альянса в Восточной Европе сохранится в долгосрочной перспективе. 

"Мы уже увеличили присутствие в восточной части альянса. Это демонстрирует, что НАТО внимательно следит за ситуацией на Украине. Мы рассматриваем долгосрочное присутствие в восточной части, но решение об этом пока не принято", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 4 февраля посетил открытие Олимпиады в Пекине. В пятницу также состоялась его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первый визит российского лидера в Китай с начала пандемии коронавируса. В ходе переговоров на высшем уровне было принято совместное заявление Москвы и Пекина о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

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