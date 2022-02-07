Президент Польши опасается, что войска РФ останутся в Белоруссии после учений

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Российские войска могут остаться в Белоруссии после учений, что изменит архитектуру безопасности в Восточной Европе. С таким утверждением в понедельник выступил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам Дуды, очередные российские подразделения прибывают как в район российско-украинской границы, так и в Белоруссию. "Там должны проходить военные учения, но все мы с опасением смотрим на то, что в результате это российское присутствие принципиально изменит архитектуру безопасности в нашей части Европы, если эти подразделения не вернутся после завершения маневров в свои гарнизоны, а останутся в Белоруссии", - сказал президент Польши.

Он считает, что тогда "у России прибавится очередной военный округ и военная граница между Североатлантическим альянсом и РФ увеличится на 1,2 тыс. км". Как пояснил Дуда, такова протяженность границы Белоруссии со странами НАТО.

В настоящее время в Белоруссии проходит проверка сил реагирования Союзного государства. Она должна завершиться учениями "Союзная решимость - 2022", которые пройдут с 10 по 20 февраля на территории республики.