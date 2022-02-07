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Визит Эмманюэля Макрона в Москву
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Макрон заявил, что диалог с Россией позволит обеспечить безопасность в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон REUTERS/Benoit Tessier
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Президент Франции Эмманюэль Макрон
© REUTERS/Benoit Tessier

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Диалог с Россией является главным средством достижения стабильности и безопасности в Европе, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом он заявил в понедельник на открытой части встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"Мы заложили основу для полноценного и открытого диалога в 2019 году, - сказал Макрон, напомнив также о состоявшихся между ним и Путиным обменах в резиденции французского лидера в форте Брегансон и в Санкт-Петербурге. - Я думаю, что диалог сейчас актуален как никогда. Этот диалог необходим: только он позволит обеспечить безопасность и стабильность на европейском континенте".

Президент Франции надеется найти ответы на вопросы безопасности как для Европы, так и для России на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом он сообщил перед началом переговоров.

"Я рад, что смогу детально обсудить все вопросы и мы сможем начать поиск коллективного ответа, полезного для России и всей Европы. Подобный ответ позволит избежать войны и построить стабильность, прозрачность и доверие для всех", - отметил президент Франции.

Макрон на встрече с Путиным заявил, что рассчитывает на продолжение работы Трианонского диалога.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльВизит Эмманюэля Макрона в Москву
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