Литва повысила уровень боеготовности в связи с российско-белорусскими учениями

ВИЛЬНЮС, 7 февраля. /ТАСС/. Совместные военные учения подразделений Белоруссии и РФ, начинающиеся на текущей неделе на белорусских полигонах, заставили Литву повысить уровень боеготовности своих подразделений. Об этом в понедельник заявил журналистам командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

"Уровень оперативной готовности повышен с тем, чтобы в максимально короткие сроки отреагировать на вероятные угрозы с перемещением войск в те точки, где это может произойти", - сказал он.

Тем не менее генерал-лейтенант признал, что "непосредственная угроза безопасности Литвы отсутствует". Он высказал предположение, что после окончания маневров какая-то часть российских военных может остаться на территории Белоруссии. "Если там останутся подразделения логистики, ПВО, инженерные части, это существенно изменит [военную] ситуацию в Белоруссии", - утверждал Рупшис.

В настоящее время в Белоруссии проходит проверка сил реагирования Союзного государства. Она должна завершиться учениями "Союзная решимость - 2022", которые пройдут с 10 по 20 февраля на территории Белоруссии.