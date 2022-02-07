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Китай призывает страны СБ ООН не уклоняться от обсуждения смягчения санкций против КНДР

ООН, 7 февраля. /ТАСС/. Китай призывает страны в Совете Безопасности ООН ответственно подойти к изучению совместной с Россией резолюции по смягчению санкций против КНДР. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности в понедельник.

"Китай и Россия в октябре прошлого года совместно подготовили проект резолюции по КНДР, чтобы устранить гуманитарные последствия санкций и создать условия для возобновления диалога и консультаций. Однако некоторые члены Совета Безопасности ООН отказались от обсуждения этой резолюции. Китай призывает эти страны не уклоняться от данного вопроса и участвовать в дискуссиях по проекту резолюции в ответственной и позитивной манере", - сказал он.

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