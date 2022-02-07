Минобороны Латвии попросило Конгресс США помочь закупить системы HIMARS и Patriot

РИГА, 7 февраля. /ТАСС/. Латвия ожидает, что американский парламент одобрит программу помощи ей, которая позволит балтийской республике закупить современные системы вооружения. Об этом в понедельник сказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс в ходе состоявшейся в удаленном режиме дискуссии в американском аналитическом центре "Немецкий фонд Маршалла".

"Например, все три балтийские страны очень хотели бы купить у США реактивную систему залпового огня HIMARS, но она довольно дорогая, так что если бы Конгресс или Сенат [США] оказали нам поддержку, мы были бы очень благодарны", - сказал министр.

По словам Пабрикса, в долгосрочной перспектива Латвия хотела бы получить зенитный ракетный комплекс типа Patriot и систему береговой охраны. Он призвал к постоянному присутствию войск США в Латвии и выразил надежду на то, что Канада также одобрит присутствие войск в балтийской республике на постоянной основе.

"Мы ожидаем, что канадский парламент политически поддержит эту миссию [в Латвии] на такой срок, какой будет необходим нам", - сказал Пабрикс. По его словам, этот вопрос он обсуждал в ходе недавней встречи с министром обороны Канады Анитой Ананд.

В июне 2017 года на территории Латвии был развернут многонациональный батальон НАТО, возглавляемый Канадой. Решение о размещении в странах Балтии и Польше боевых групп было принято на саммите Североатлантического альянса в Варшаве в июле 2016 года. Численность группировки НАТО в Латвии составляет около 1,5 тыс. солдат. В ее состав входят военные из Албании, Испании, Исландии, Италии, Канады, Польши, Словакии, Словении, Черногории и Чехии, которые в ротационном порядке служат в этой балтийской республике.