Кулеба заявил, что обсуждал с Бербок тему поставок оружия на Украину

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Главы МИД Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок на переговорах в Киеве в понедельник обсудили тему поставок оружия на Украину. Стороны имеют различные взгляды на этот вопрос, однако смогли найти "проект решения" по нему, сообщил по итогам встречи на совместной пресс-конференции глава украинского внешнеполитического ведомства.

"Что касается вопроса оружия, то да, безусловно, мы об этом говорили. <...> Но очень важно, что сегодня мы, скажу дипломатично, говорили не только о том, что Германия не может сделать по тем или иным причинам, но и о том, что Германия может сделать, и том, что она имеет намерение сделать для поддержки Украины конкретно в этой сфере - в сфере обороны и безопасности", - проинформировал он.

По словам Кулебы, им удалось прийти к некой договоренности. "Это был откровенный разговор. У нас действительно тут позиции различные. Но наша задача с Анналеной не в том, чтобы ругаться, а чтобы искать точки соприкосновения и проекты решения. И, я думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения. Теперь будем ожидать шаг немецкого правительства", - заявил Кулеба.