Украина получила письмо о намерении Германии передать 5 тыс. шлемов

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что его страна получила официальное письмо от ФРГ о намерении передать 5 тыс. защитных шлемов для военных.

"Получено официальное письмо о намерении Германии передать Украине 5 тыс. шлемов, о котором сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт", - написал Резников в понедельник в Twitter.

Резников также отметил, что надеется на положительное решение по другим запросам из Украины и разблокированию закупок через Агентство поддержки и закупок НАТО (NSPA).

Германия принципиально не поставляет оружие Украине. По словам министра иностранных дел Анналены Бербок, Берлин готов поддерживать Украину только "безоружными" методами, например строя военные госпитали. Кроме того, правительство Германии продолжает блокировать закупку Украиной летального оружия через NSPA. Киев неоднократно призывал Берлин отказаться от такой политики в отношении поставок вооружений.