Кулеба призвал не воспринимать отмену встречи Зеленского с Бербок как политический сигнал

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не воспринимать отмену встречи президента Владимира Зеленского с главой МИД Германии Анналеной Бербок как некий политический сигнал и не строить вокруг этого "какую-то конспирологию", объяснив отмену насыщенным графиком украинского президента.

"Никаких проблем со встречей с президентом нет, давайте не создавать какую-то конспирологию вокруг этого, - сказал Кулеба в понедельник на совместной пресс-конференции по результатам встречи с Бербок. - Сейчас у нас очень активная дипломатическая жизнь в Киеве <...>. Все к нам едут, много телефонных разговоров, у президента насыщенный график, но ни в коем случае не нужно воспринимать отсутствие этой встречи как какой-то политический сигнал".